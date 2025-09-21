Шоу Pyrokinesis, кинофестиваль «Кремний» и выставка «Сибирь-Балтика. Одиссея степняка»

Где пройдет концерт Pyrokinesis, что ждет гостей фестиваля научного и индустриального кино «Кремний» и художественной выставки «Сибирь-Балтика. Одиссея степняка». Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

21 сентября (воскресенье)

На сцене «Локомотив-Арены» выступит Pyrokinesis. Музыкант, чье настоящее имя Андрей Пирокинезис, представит свой новый альбом — Mea Maxima Culpa. Творчество Pyrokinesis — это сплав философских размышлений, мрачной романтики и остросоциальных тем. Исполнитель работает в жанре хип-хоп и альтернативной музыки. Начало в 19:00.

В технопарке Ново-Николаевский пройдет выступление дрифт команд от Stroker Team — участвуют как профессиональные гонщики, так и представители уличной школы. Начало в 14:00.

22 сентября (понедельник)

В ЦК19 открылась выставка картин Виктора Бухарова «Художник и модель». Экспозиция исследует жанры портрета и автопортрета. В своих работах художник сделал цвет одним из важнейших инструментов для передачи внутреннего состояния модели, а не внешнего сходства. Виктор Бухаров – член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. Его произведения представлены в музеях Новосибирска, Красноярска, Алтайского края, Кургана, Читы, а также Англии и Австралии. Начало в 12:00.

23 сентября (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Музыка соборов Европы». В программу вошла органная классика разных эпох как в оригинальном звучании, так и в современной интерпретации. На сцену выйдет Александр Удальцов — российский органист-виртуоз, лауреат международных конкурсов, выступающий на главных органных площадках России и Западной Европы. Начало в 19:00.

24 сентября (среда)

Ансамбль Insula Magica представит на сцене Новосибирской государственной филармонии программу «Эхо Полтавы». Прозвучат российские канты времен Северной войны и инструментальная музыка из Тобольского манускрипта шведского военнопленного Густава Блидстрема 1715 года. Начало в 21:00.

25 сентября (четверг)

В ДК Железнодорожников выступит Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко. Музыканты представят программу «Мировые рок-хиты». В нее вошли легендарные композиции Scorpions, Nirvana, Muse, Pink Floyd, Doors, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Bon Jovi. Начало в 19:00.

В Доме ученых СО РАН пройдет открытие фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». В программе гостей ожидают — мультимедийное шоу, редкие кадры академика Михаила Лаврентьева, а также выступление оперной певицы Вероники Джиоевой. Начало в 18:30.

26 сентября (пятница)

В клубе «Ночь» выступит группа Zimn. Джазовая певица Наталья Шилова и битмейкер Антон Кремаренко создают музыку, в которой соединяются электронное звучание и поэзия. Исполнители выпустили четыре альбома, дебютный альбом Zimne вошел в список лучших мировых релизов по версии французского издания Trip-Hop. Начало в 20:00.

В Доме джаза пройдет интерактивное мероприятие «Твое ароматное Я». Гостей ожидает погружение в мир парфюма. Организаторы расскажут о парфюмерном этикете, табуированных запахах прошлого, познакомят с редкими ароматами. Встречу проведет коллекционер духов и исследователь запахов Екатерина Швец. В антрактах выступит композитор-импровизатор Владимир Швец. Начало в 19:00.

В «Белой галерее» арт-сезон откроется проектом «Сибирь-Балтика. Одиссея степняка». В основе выставки — творчество художника-графика Евгения Печерского, члена Союза художников России. Его работы хранятся в музеях России, Казахстана, Таджикистана и частных коллекциях по всему миру. С 1996 года художник живет и работает в Калининграде. Открытие в 19:00.

Александра Стрелкова