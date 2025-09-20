В пермских ТЦ продолжает падать посещаемость

Несмотря на августовский рост посещаемости торговых центров региона, годовые показатели трафика в пермских ТЦ системно снижаются, сообщают в компании Focus Technologies. Так, Mall Index, отражающий число посетителей на 1 тыс. кв. м, ТЦ крупных городов Прикамья с января по август оказался на 4% ниже значений аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев поясняет, что август традиционно остается одним из пиковых месяцев потребительской активности. Количество посетителей ТЦ Прикамья по итогам этого месяца выросло более чем на 6% к июлю и при этом оказалось на 1% выше уровня значений августа 2024 года. Торговые центры крупного формата по итогам августа 2025 года продемонстрировали 2%-ный прирост среднедневной аудитории год к году, тогда как для малых объектов показатели оказались сопоставимы с прошлогодними (+0%). «Таким образом, сезонный фактор «подготовки к осени» поддержал рынок, частично компенсировав общее снижение трафика по итогам восьми месяцев», - обратил внимание господин Васильев.

По словам эксперта, в целом объекты регионального рынка демонстрируют типичную картину: после затишья следует рост активности, но в основе - системное снижение потока за весь год. «Торговым центрам приходится балансировать между экономическими ограничениями и конкуренцией онлайн-каналов. При этом рост посещаемости в августе, как в сравнении с июлем, так и год к году, подтверждает, что офлайн остается важным каналом взаимодействия с потребителем - особенно в сегментах с высокой значимостью или стоимостью товаров и услуг», - резюмировал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies.