В промпарки Татарстана планируют привлечь 2 млрд рублей частных инвестиций

В промышленные парки Татарстана планируется привлечь более 2 млрд руб. частных инвестиций. Это касается шести промышленных парков республики, которые прошли федеральный отбор для участия в программе поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.
В промпарки Татарстана планируют привлечь 2 млрд рублей инвестиций благодаря господдержке
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Помимо финансирования, в республике ожидается привлечение более 72 новых резидентов из числа малых и средних предприятий, а также создание более 670 рабочих мест и вложение значительных частных инвестиций.
Сейчас на территории промышленных парков республики уже работают более 1 750 резидентов, а число созданных рабочих мест превысило 72 тыс. В первом полугодии 2024 года продукция резидентов составила около 10% от общего объема промышленного производства республики, а общий оборот компаний-резидентов превысил 560 млрд руб.