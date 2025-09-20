В промпарки Татарстана планируют привлечь 2 млрд рублей частных инвестиций

В промышленные парки Татарстана планируется привлечь более 2 млрд руб. частных инвестиций. Это касается шести промышленных парков республики, которые прошли федеральный отбор для участия в программе поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

В промпарки Татарстана планируют привлечь 2 млрд рублей инвестиций благодаря господдержке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо финансирования, в республике ожидается привлечение более 72 новых резидентов из числа малых и средних предприятий, а также создание более 670 рабочих мест и вложение значительных частных инвестиций.

Сейчас на территории промышленных парков республики уже работают более 1 750 резидентов, а число созданных рабочих мест превысило 72 тыс. В первом полугодии 2024 года продукция резидентов составила около 10% от общего объема промышленного производства республики, а общий оборот компаний-резидентов превысил 560 млрд руб.

Влас Северин