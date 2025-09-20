Силы ПВО за ночь сбили 149 БПЛА над российскими регионами

В период с 23:00 мск 19 сентября до 6:00 20 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 27 БПЛА сбили над Саратовской областью, 18 — над Брянской областью, 15 — над Самарской областью, 12 — над Крымом. Еще восемь БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два дрона — над Воронежской и Калужской областями, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, три — над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку в восьми районах. В селе Осиково загорелась сухая трава, пожар потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены, выбиты окна в двух частных домах, также нарушено электроснабжение. В Саратовской области поврежден жилой дом, пострадал один человек. В Волгоградской области обломки БПЛА упали в четырех районах, никто не пострадал.

В Воронежской, Калужской, Нижегородской и Смоленской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.