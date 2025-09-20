Капремонт зрительного зала и фойе Театра Театр оценили в 1,6 млрд рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на разработку технической документации и ремонт большого зрительного зала и фойе объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический» (Пермский академический Театр Театр).

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет заменить все механическое оборудование и систему компьютерного управления сцены, а также отремонтировать зрительный зал и фойе. Как ранее сообщала пресс-служба театра, в большом зале будут установлены новые кресла и откроется балкон. Количество посадочных мест увеличится с 600 до 850. На всех уровнях зрительского фойе появятся кафе, рекреационные зоны и уборные.

К разработке технической документации необходимо приступить не позднее 27 октября 2025 года, завершить строительные работы — не позднее 1 января 2027 года. Максимальная цена контракта составляет 1,6 млрд руб. Итоги конкурса подведут 10 октября 2025 года.

На время проведения реконструкции спектакли Театра Театр планируется проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова.