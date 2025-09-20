Рейс в Казань совершил вынужденную посадку в Сочи из-за агрессивного пассажира

Рейс из Стамбула в Казань совершил вынужденную посадку в Сочи из-за агрессивного пассажира, он привлечён к административной ответственности. Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл после взлёта, когда 60-летний иностранец начал громко кричать и провоцировать конфликты с другими пассажирами. Отмечается, что он игнорировал замечания окружающих и угрожал безопасности полёта, поэтому командир воздушного судна решил экстренно посадить самолёт в Сочи.

Пассажира задержали и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит штраф или арест до 15 суток.

Влас Северин