СКА вынул из себя победу

Хоккеисты СКА одержали третью победу подряд в чемпионате КХЛ, но она получилась самой сложной из предыдущих. Минское «Динамо» в Ледовом дворце удалось превзойти только в овертайме. По ходу матча армейцы проигрывали 0:2, но затем забросили три шайбы. Главный тренер СКА Игорь Ларионов считает, что такие победы более ценные, чем с крупным счетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА — «Динамо» (Минск)

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА — «Динамо» (Минск)

Фото: ХК СКА

События на площадке Ледового развивались стремительно. Не успела стрелка открутить полторы минуты первого периода, как на табло горело 0:2. Белорусская команда забросила две шайбы, воспользовавшись большинством и ошибками хозяев. Еще даже не все зрители заняли места на трибунах.

Отыгрывать такую фору тяжело. Какое-то время у армейцев ушло на то, чтобы просто прийти в себя. Хорошо, что еще в первом периоде форвард Валентин Зыков «размочил» счет, выиграв в своем стиле борьбу на пятачке. А потом хозяева долго забирали инициативу себе и наконец в третьем периоде прибрали ее, начав все чаще угрожать воротам соперника. Результатом этого давления стала шайба американского защитника Бреннана Менелла, которую тот забросил на 52-й минуте броском с дальней дистанции.

А ключевым эпизодом стало, когда на последних секундах игрок «Динамо» сбил у ворот того же Зыкова. Так что овертайм при счете 2:2 армейцы начали в большинстве. И реализовали его менее чем через две минуты. Марат Хайруллин вывел на бросок защитника Тревора Мерфи, и тот поразил ближний угол. Голкипер гостей не видел полета шайбы, так как обзор ему закрыл нападающий СКА Михаил Воробьев — наигранная комбинация. В прошлом сезоне Мерфи стал самым результативным защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), играя за «Сибирь» (набрал 64 очка в 71 матче). Шайба, заброшенная в ворота минчан, стала для него первой в форме СКА.

Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв до этого дома «Трактор» 5:2 и «Ладу» 6:1. После двух матчей у СКА был перерыв в календаре размером в пять дней — и хоккеисты выбились из тонуса. Эту причину Игорь Ларионов назвал основной, объясняя после встречи, почему игра получилась такой сложной. Плюс минское «Динамо» — быстрая, мощная команда, которой разрешено заявлять сколько угодно легионеров: такое право есть у иностранных клубов, выступающих в КХЛ. Российские могут включать в состав только пятерых иностранцев.

Переломить ход матча после двух пропущенных шайб помогли тренерские решения — в том числе перетасовка звеньев, которая добавила армейцам темпа. В воротах был надежен 20-летний Егор Заврагин, сыграл за СКА впервые в этом сезоне: он отразил 34 броска. Игорь Ларионов сказал, что такие матчи, в которых приходится преодолевать и доставать из себя все, для него гораздо ценнее, чем победы с крупным счетом. В них выковывается характер, формируется психология победителей.

Сейчас СКА поднялся на четвертую строчку Западной конференции КХЛ и следующий матч проведет 21 сентября против «Лады» в Тольятти. Затем дома 23 сентября армейцы примут омский «Авангард».

Кирилл Легков