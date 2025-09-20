В столице перекроют движение из-за Московского марафона

Сегодня будет временно закрыто движение для транспорта на набережных и улицах Москвы, сообщили в департаменте транспорта города. Это произойдет из-за проведения Московского марафона.

До 12:00 движение будет перекрыто на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной). С 08:50 до 13:00 нельзя будет проехать по Смоленскому бульвару и внешней стороне Зубовского бульвара. С 09:00 до 13:00 будет ограничено движение по Крымскому проезду и по Смоленской-Сенной площади.

С 09:00 до 14:00 проезд будет запрещен на Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей набережных, а также на участках Смоленской и Лужнецкой. С 09:00 до 14:00 под ограничения также попадут на участки улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.

На этих улицах также будет запрещено парковаться. В департаменте просят учитывать изменения при построении маршрута.