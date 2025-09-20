Пермский санаторий возглавил топ-менеджер из подмосковного оздоровительного комплекса

Новым генеральным директором ООО «Санаторий «Демидково» стал Владимир Филин. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 12 сентября, свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс». С лета обязанности директора ООО исполняла Екатерина Шелегатская, а до этого руководителем санатория с 2020 года был Кирилл Толстой.

Санаторий "Демидково"

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Санаторий "Демидково"

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», господин Филин пришел в пермский санаторий с должности замдиректора ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна». Комплекс расположен под Москвой, в него входят 2 структурных подразделения - оздоровительный комплекс «Десна» и загородный отель «Воскресенское». Структурная принадлежность комплекса - Управление делами Президента Российской Федерации.

ООО «Санаторий «Демидково» управляет одноименным санаторием в Добрянском округе Пермского края. Входит в тройку крупнейших санаториев региона. Выручка в 2024 году – 704 млн руб.