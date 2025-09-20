Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным

Вчера президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом Пермь. Глава государства встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и посетил «Мотовилихинские заводы», где пообщался с рабочими предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В ходе встречи губернатор представил Владимиру Путину достижения и планы по развитию региона, уделив особо внимание поддержке участников специальной военной операции (СВО). Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Пермском крае постоянно расширяется перечень мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Уже сейчас более 17 тыс. семей участников СВО получают различные формы помощи —льготы, единовременные выплаты, льготные займы и т.д. По поручению президента РФ реализуется программа «Герои Прикамья», отбор для участия в которой прошли 64 человека. «Ребята уже закончили первый образовательный модуль, сейчас работают с наставниками. Реализуем уникальную краевую программу «СВОе дело». Обучение прошли уже более 250 человек», — заявил Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, особое внимание в регионе уделяется работникам оборонно-промышленного комплекса и их семьям. Краевые власти подходят к этому комплексно: строятся социальные объекты рядом с предприятиями, улучшается транспортная инфраструктура, движение общественного транспорта синхронизируется с графиком работы предприятий.

Дмитрий Махонин заявил, что по всему краю создается инфраструктура подготовки инженерных кадров — будущего Пермского края и всей страны. В частности, при федеральной поддержке в 2021 году открыта Передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного двигателестроения». В этом году начнут работу еще две краевые инженерные школы: при Политехе — по направлению «Нефтегазовый инжиниринг», на базе классического университета — по направлению «Фотоника, новые материалы и приборостроение».

В год 80-летия Великой Победы в регионе реализуются важные проекты. В крае восстановили легендарный танк Т-34. В этом году он принял участие в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. В память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов спроектировали монумент «Эвакуация». Он будет открыт этой осенью на набережной Камы. В прошлом году в сквере им. Субботина был открыт памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на заводах Пермского края.

В завершение встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Владимира Путина за внимание к Прикамью и поддержку в реализации региональных проектов.