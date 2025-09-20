На польской границе задержали мигрантов, которые рыли туннель из Белоруссии

В польской Пограничной службе сообщили о попытке четырех человек попасть из Белоруссии в Польшу через подземный туннель. Пограничники задержали иностранцев и отправили их обратно, сообщили в пограничном управлении Подляского воеводства.

Нарушителей, роющих туннель, заметили с помощью электронного заграждения на границе с Белоруссией. Пограничники заявляют, что территория у границы на белорусской стороне доступна только для местных служб. «Несмотря на это, с их согласия там постоянно появляются мигранты, пытающиеся незаконно попасть в Польшу»,— утверждают в управлении.

Польша завершила строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией два дня назад, сообщал «Интерфакс». В систему этого барьера входят камеры наблюдения, тепловизоры, датчики со встроенным искусственным интеллектом, которые классифицируют поступающие сигналы тревоги. В проект вложили больше $130 млн.