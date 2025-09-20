К торговле добавили развлечения

Ленинский районный суд Екатеринбурга снял ограничения с работы одного из крупнейших на Урале ТРЦ «Гринвич», у которого ранее было выявлено более 340 нарушений противопожарной безопасности и девять — антитеррористической. Большинство из них уже устранено, на устранение остальных суд дал три месяца. В «Гринвиче» обещают исполнить решение суда в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура Свердловской области 25 июня подала иск к управляющей компании ТЦ «Гринвич» «ИТС-Групп», в котором потребовала ограничить деятельность торгового центра до исправления нарушений, выявленных в ходе проверок. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда, всего было зафиксировано 342 нарушения по противопожарной безопасности и девять по антитеррористической защищенности.

Проблемы с пожарной безопасностью в «Гринвиче» были выявлены после пожара, произошедшего в апреле. Тогда загорелась градирня системы охлаждения вентиляции, находящаяся на кровле здания.

По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пожар на крыше ТЦ показал необходимость пожарной безопасности. «После пожара в апреле стало очевидно, что ситуация с безопасностью в ТРЦ «Гринвич» требует незамедлительных действий. Вопрос был взят под контроль, и все необходимые работы проведены в кратчайшие сроки»,— сказал он.

Первая очередь ТРЦ «Гринвич» открылась в Екатеринбурге в 2004 году. Постепенно он расширился и занял весь квартал улиц Куйбышева, Вайнера, Радищева и 8 Марта. В 2019 году соединен со станцией метро «Геологическая». Общая площадь составляет около 300 тыс. кв. м. В нем расположены магазины, рестораны, кинозалы, развлекательные и детские зоны.

В рамках иска по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга 30 июня торговый центр «Гринвич» опечатали из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. По данным ТРЦ, данная мера была необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности.

«Гринвич» был закрыт с 30 июня по 10 июля. В июле Ленинский райсуд, рассмотрев ходатайство «ИТС-Групп», решил отменить обеспечительные меры по приостановлению деятельности ТЦ, кроме мест общественного питания, кинозалов и игровых зон до завершения дополнительной проверки. 10 июля ТРЦ «Гринвич» частично возобновил свою работу — арендаторам была разрешена только розничная торговля.

Компания «ИТС-Групп» 11 июля была оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (по ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ). Представитель компании с ним согласился и сообщил, что работы по устранению нарушений проводятся, часть из них уже выполнена.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 18 сентября принял решение снять обеспечительные меры в виде запрета деятельности двум игровым площадкам в ТРЦ «Гринвич» — «Герои Парк» и «ФэнтазиГрад», которые оставались опечатаны.

На следующем заседании 19 сентября суд разрешил ТЦ «Гринвич» работу при условии исправления выявленных нарушений в течение трех месяцев.

«Сейчас в числе не устраненных — десять предписаний по противопожарной безопасности и два — по антитеррористической»,— рассказала «Ъ-Урал» представитель «ИТС-Групп» Мария Кутепова.

Артем Путилов