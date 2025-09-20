В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Силы ПВО отразили налет беспилотников в Ростовской области, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, написал он в своем Telegram-канале.

Под атаку попали восемь районов области: Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Миллеровский, Шолоховский, Чертковский, Верхнедонский, Кашарский и Боковский. В Чертковском районе было повреждено сельскохозяйственное предприятие — разрушена часть стены склада. Были выбиты окна в двух частных домах, было повреждено электроснабжение. На окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили.

Господин Слюсарь написал, что размер полученного ущерба еще предстоит выяснить. Повреждения будут восстановлены, пообещал губернатор.