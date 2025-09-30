Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Неповторимые острова

Фабрика Edra представляет свой бестселлер, столики Cicladi, в новом исполнении. Форма столешниц отсылает к рельефу греческих островов, этот образ при разработке модели взял за основу дизайнер Якопо Фоджини. Столешницы, которые вырезают из алебастра Вольтерры, в версии-2025 выпускают в новых цветах: золото и сердолик; они никогда не повторяются в точности, каждая уникальна. Основания столиков также получили новую финишную отделку: это золото, палладий и рутений.

Фото: Edra

Фото: Edra

По следам бестселлера

Zanotta возобновляет сотрудничество со студией Zaven, которая в 2022 году разработала для итальянского бренда диван Za:Za (модель была удостоена престижной дизайнерской премии Compasso d’Oro), а также ставший в 2023 году бестселлером стол Bol. В этом году серия была дополнена журнальными столиками Low Bol и вазами V-Bol, дизайн которых повторяет скульптурную форму ножек стола. Вазы выполнены из глазурованной керамики и представлены в четырех версиях: кремового, темно-синего, ярко-красного и темно-бордового цветов. Приобрести новинки в России можно в шоуруме Indoorstylist, где представлена самая большая экспозиция Zanotta.

Фото: Zanotta

Фото: Zanotta

Хрусталь напоказ

На прошедшей в сентябре парижской Неделе дизайна хрустальный дом Baccarat выступил с несколькими проектами. Бренд принял участие в масштабной выставке Le Labyrinthe галериста Жереми Прадье-Жоно в Hotel de la Marine — там можно было увидеть пять объектов из хрусталя и мрамора, созданных Хайме Айоном, которые демонстрировались в интерьерах XVIII века. Также марка представила в Париже новинки: посуду, аксессуары и светильники, в том числе новую версию культовой люстры Zenith, которая превратилась в беспроводную Zenith Nomade. Благодаря системе взаимозаменяемых цоколей подвесные светильники можно использовать как настольные лампы или торшеры.

Фото: Baccarat

Фото: Baccarat

Легкий бриз

Французский бренд Lalique продолжает разрабатывать тему природных стихий. Новая коллекция называется Air de Lalique и посвящена воздуху. Элегантные, слегка неровные формы ваз и динамичный рисунок передают дуновение летнего бриза, а нежный цвет перекликается с золотистыми закатными красками. Чтобы добиться такого эффекта, цвет наносят губкой вручную на готовые, уже остывшие изделия, затем излишки снимают, и он остается на матовых участках, создавая игру тонов и полутонов. Помимо посуды Lalique выпустил бра в форме летящих кленовых листьев. Новинки можно приобрести в ТД ЦУМ.

Фото: Lalique

Фото: Lalique

Символ просветления

Художники Daum часто черпают вдохновение в природе, и новая коллекция Jardin de Lotus не исключение. Она посвящена лотосу — древнему символу чистоты, духовного пробуждения и просветления. Центральный элемент — ваза Magnum, украшенная крупными, тонко проработанными цветками в оранжево-розовых тонах, которые вырастают из ярко-зеленого хрустального основания. В коллекции также представлены вазы размером поменьше, подсвечник, держатели для благовоний, декоративные объекты и солифлоры — все они выполнены в виде лотосов, тонкие переходы от одного оттенка к другому напоминают переливы красок в природе.

Фото: Daum

Фото: Daum

Полное собрание

Компания ТРИО, один из старейших, самых известных и успешно развивающихся представителей отечественного мебельного ритейла, открыла первый в Москве салон уличной мебели ТРИО-Outdoor. В нем представлены бестселлеры и новые коллекции ключевых европейских брендов, выпускающих мебель для сада и террас: Exteta, Paola Lenti, Kettal, а также линейки уличной мебели ведущих интерьерных марок: Baxter, Poltrona Frau, Cassina, Flexform, Poliform. Салон расположен у Живописного моста, на проспекте Маршала Жукова, что обеспечивает удобную транспортную связь с Новорижским шоссе, где реализуется множество объектов загородной недвижимости. ТРИО-Outdoor — самая крупная на сегодня экспозиция уличной мебели от фабрик премиального сегмента в России, тут можно выбрать все необходимое из имеющегося в наличии, а не по каталогам.

Фото: Трио

Фото: Трио

Королевский прием

Гостиничная сеть Jumeirah приглашает на Бали. Концепция Jumeirah Bali отсылает к истории региона и, в частности, яванского королевства Маджапахит, достигшего процветания и пика развития в середине XIV века. На территории курорта разбиты террасные сады и устроен живописный бассейн по образу священного озера Kolam Segaran. Гостей встречает 120-летнее дерево Бодхи, которое традиционно высаживалось у входа в королевские жилища. На курорте 123 виллы, каждая со своим бассейном. Самая роскошная — королевский дворец на воде. Архитектура отсылает к местным традициям. Jumeirah Bali — это и три гастроресторана, бары и спа-центр Talise Spa с единственным на острове турецким хаммамом.

Фото: Jumeirah Group

Фото: Jumeirah Group

Фото: Jumeirah Group

Фото: Jumeirah Group

Отдых на Байкале

RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk разработал для своих гостей шестидневный тур по осеннему Байкалу. Он включает самые разные варианты отдыха: от кастомизированной экскурсии по Иркутску, винной дегустации у Камня Черского с панорамой озера и круиза на закате с шампанским до VIP-поездки на остров Ольхон, по местам, куда не попадают обычные туристы, для всех желающих — с посещением сеанса у шамана. Далее — гастроужины у озера, конная прогулка и частный катер на остров Огой, колыбель буддизма. И конечно, сам отель с размещением в дизайнерских номерах, гурме-трапезами в ресторане Kurbatov и фирменным сибирским парением в Grand Spa. RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk размещается в реконструированном здании бань Курбатова и Русанова с уникальной архитектурой начала XX века.

Фото: предоставлено отелем

Фото: предоставлено отелем

