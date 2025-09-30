Неповторимые острова

Фабрика Edra представляет свой бестселлер, столики Cicladi, в новом исполнении. Форма столешниц отсылает к рельефу греческих островов, этот образ при разработке модели взял за основу дизайнер Якопо Фоджини. Столешницы, которые вырезают из алебастра Вольтерры, в версии-2025 выпускают в новых цветах: золото и сердолик; они никогда не повторяются в точности, каждая уникальна. Основания столиков также получили новую финишную отделку: это золото, палладий и рутений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция Edra

Фото: Edra Коллекция Edra

Фото: Edra

По следам бестселлера

Zanotta возобновляет сотрудничество со студией Zaven, которая в 2022 году разработала для итальянского бренда диван Za:Za (модель была удостоена престижной дизайнерской премии Compasso d’Oro), а также ставший в 2023 году бестселлером стол Bol. В этом году серия была дополнена журнальными столиками Low Bol и вазами V-Bol, дизайн которых повторяет скульптурную форму ножек стола. Вазы выполнены из глазурованной керамики и представлены в четырех версиях: кремового, темно-синего, ярко-красного и темно-бордового цветов. Приобрести новинки в России можно в шоуруме Indoorstylist, где представлена самая большая экспозиция Zanotta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вазы V-Bol от Zanotta

Фото: Zanotta Вазы V-Bol от Zanotta

Фото: Zanotta

Хрусталь напоказ

На прошедшей в сентябре парижской Неделе дизайна хрустальный дом Baccarat выступил с несколькими проектами. Бренд принял участие в масштабной выставке Le Labyrinthe галериста Жереми Прадье-Жоно в Hotel de la Marine — там можно было увидеть пять объектов из хрусталя и мрамора, созданных Хайме Айоном, которые демонстрировались в интерьерах XVIII века. Также марка представила в Париже новинки: посуду, аксессуары и светильники, в том числе новую версию культовой люстры Zenith, которая превратилась в беспроводную Zenith Nomade. Благодаря системе взаимозаменяемых цоколей подвесные светильники можно использовать как настольные лампы или торшеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Люстра Zenith от Baccarat Фото: Baccarat Фото: Baccarat Следующая фотография 1 / 2 Люстра Zenith от Baccarat Фото: Baccarat Фото: Baccarat

Легкий бриз

Французский бренд Lalique продолжает разрабатывать тему природных стихий. Новая коллекция называется Air de Lalique и посвящена воздуху. Элегантные, слегка неровные формы ваз и динамичный рисунок передают дуновение летнего бриза, а нежный цвет перекликается с золотистыми закатными красками. Чтобы добиться такого эффекта, цвет наносят губкой вручную на готовые, уже остывшие изделия, затем излишки снимают, и он остается на матовых участках, создавая игру тонов и полутонов. Помимо посуды Lalique выпустил бра в форме летящих кленовых листьев. Новинки можно приобрести в ТД ЦУМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция Air de Lalique от Lalique

Фото: Lalique Коллекция Air de Lalique от Lalique

Фото: Lalique

Символ просветления

Художники Daum часто черпают вдохновение в природе, и новая коллекция Jardin de Lotus не исключение. Она посвящена лотосу — древнему символу чистоты, духовного пробуждения и просветления. Центральный элемент — ваза Magnum, украшенная крупными, тонко проработанными цветками в оранжево-розовых тонах, которые вырастают из ярко-зеленого хрустального основания. В коллекции также представлены вазы размером поменьше, подсвечник, держатели для благовоний, декоративные объекты и солифлоры — все они выполнены в виде лотосов, тонкие переходы от одного оттенка к другому напоминают переливы красок в природе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваза Magnum от Daum

Фото: Daum Ваза Magnum от Daum

Фото: Daum

Полное собрание

Компания ТРИО, один из старейших, самых известных и успешно развивающихся представителей отечественного мебельного ритейла, открыла первый в Москве салон уличной мебели ТРИО-Outdoor. В нем представлены бестселлеры и новые коллекции ключевых европейских брендов, выпускающих мебель для сада и террас: Exteta, Paola Lenti, Kettal, а также линейки уличной мебели ведущих интерьерных марок: Baxter, Poltrona Frau, Cassina, Flexform, Poliform. Салон расположен у Живописного моста, на проспекте Маршала Жукова, что обеспечивает удобную транспортную связь с Новорижским шоссе, где реализуется множество объектов загородной недвижимости. ТРИО-Outdoor — самая крупная на сегодня экспозиция уличной мебели от фабрик премиального сегмента в России, тут можно выбрать все необходимое из имеющегося в наличии, а не по каталогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Салон уличной мебели ТРИО-Outdoor Фото: Трио Фото: Трио Следующая фотография 1 / 2 Салон уличной мебели ТРИО-Outdoor Фото: Трио Фото: Трио

Королевский прием

Гостиничная сеть Jumeirah приглашает на Бали. Концепция Jumeirah Bali отсылает к истории региона и, в частности, яванского королевства Маджапахит, достигшего процветания и пика развития в середине XIV века. На территории курорта разбиты террасные сады и устроен живописный бассейн по образу священного озера Kolam Segaran. Гостей встречает 120-летнее дерево Бодхи, которое традиционно высаживалось у входа в королевские жилища. На курорте 123 виллы, каждая со своим бассейном. Самая роскошная — королевский дворец на воде. Архитектура отсылает к местным традициям. Jumeirah Bali — это и три гастроресторана, бары и спа-центр Talise Spa с единственным на острове турецким хаммамом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Jumeirah Bali Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Bali Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Bali Фото: Jumeirah Group Следующая фотография 1 / 3 Отель Jumeirah Bali Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Bali Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Bali Фото: Jumeirah Group

Отдых на Байкале

RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk разработал для своих гостей шестидневный тур по осеннему Байкалу. Он включает самые разные варианты отдыха: от кастомизированной экскурсии по Иркутску, винной дегустации у Камня Черского с панорамой озера и круиза на закате с шампанским до VIP-поездки на остров Ольхон, по местам, куда не попадают обычные туристы, для всех желающих — с посещением сеанса у шамана. Далее — гастроужины у озера, конная прогулка и частный катер на остров Огой, колыбель буддизма. И конечно, сам отель с размещением в дизайнерских номерах, гурме-трапезами в ресторане Kurbatov и фирменным сибирским парением в Grand Spa. RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk размещается в реконструированном здании бань Курбатова и Русанова с уникальной архитектурой начала XX века.