Паром с пассажирами столкнулся с сухогрузом у берегов Стамбула

Двенадцать человек пострадали при столкновении парома и грузового судна в Босфорском проливе, сообщили турецкие власти. Восемь пострадавших находились на пассажирском судне, заявили в канцелярии губернатора Стамбула, остальные — на сухогрузе «Artvin», который ходит под флагом Панамы.

Паром следовал из района Бешикташ, который находится в европейской части Стамбула, в район Ускюдар, располагающийся в азиатской части города, передает CNN Turk. Авария произошла около 20:30 мск. «После произошедшего суда были отведены с пролива Босфор, а пострадавшие в аварии граждане доставлены в окрестные больницы. Началось расследование происшествия»,— сообщили в канцелярии.

Судя по заявлению местных властей, среди пострадавших иностранцев нет. В эвакуации людей, находящихся на суднах, были задействованы быстроходные спасательные катера, сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры. Там отметили, что авария не привела к загрязнению пролива.