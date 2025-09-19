«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:3

Первое «Зеленое дерби» между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» в нынешнем сезоне КХЛ осталось за командой из Татарстана, 3:1.

Оба клуба неудачно начали сезон: перед очной встречей они занимали две последние строчки Восточной конференции с одинаковым количеством очков. Впрочем, на 10-м и 11-м месте команды остались и после матча.

Первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев (игра проходила на льду «Татнефть Арены»). «Салават Юлаев» не реализовал большинство, как и через некоторое время казанцы. Треть матча прошла без забитых шайб.

Второй период пошел по сценарию «Ак Барса». На седьмой минуте удалился защитник уфимцев Ильдан Газимов, который неаккуратно обошелся с соперником за своими воротами, попав тому клюшкой по лицу. За это 24-летний хоккеист получил двойной малый штраф.

Более двух с половиной минут «Салават» отбивался от наседающего «Ак Барса», однако вскоре «юлаевцы» остались втроем — Владислав Ефремов, поймав шайбу на собственном пятачке, выбросил ее в среднюю зону. Судья назначил нападающему удаление за задержку шайбы руками.

Втроем уфимцы смогли отобороняться, но уже после выхода на лед Газимова казанцы открыли счет. Защитник Илья Карпухин попробовал совершить щелчок со средней дистанции — шайба «отрикошетила» сначала от конька того же Газимова, покатилась на пятак, где ударилсь в конек уфимского защитника Никиты Зоркина. Первым к бесхозной шайбе подоспел форвард хозяев Илья Сафонов, с близкого расстояния переигравший вратаря Александра Самонова, 1:0.

Через полминуты случилась драка. Сафонов в зоне «юлаевцев» силовым приемом «снес» нападающего Данилу Алалыкина. За партнера заступился Александр Комаров, однако побороть (до ударов кулаками дело не дошло) 195-сантиметрового Сафонова он не смог. Зато к положенным за драку пяти минутам штрафа получил еще две как ее зачинщик. Кроме того, судьи назначили Комарову 10 минут дисциплинарного удаления.

В меньшинстве «Салават Юлаев» отбился. Но за пять минут до конца периода вновь пропустил. После диагонального паса с левого борта Владимира Алистрова перед воротами и голкипером «юлаевцев» оказался форвард Александр Барабанов. С его броском Самонов справился, отправив шайбу за ворота. Но та отскочила от борта обратно на пятак. Самонов шайбу не увидел, зато прокатывавшийся мимо нападающий хозяев Кирилл Семенов попал по ней клюшкой, не дав опуститься на лед, и отправился праздновать свой третий гол в чемпионате.

На последней минуте произошел курьезный случай: бригада арбитров обнаружила на льду чей-то фитнес-браслет. Посчитав, что аксессуар принадлежит «юлаевцу» Зоркину, судьи удалили его с формулировкой «незаконное и опасное снаряжение». Попытки капитана уфимцев Григория Панина доказать, что браслет его молодому партнеру не принадлежит, не увенчались успехом.

По итогам двух периодов счет по броскам в створ был 21-12 в пользу «Ак Барса». Третья двадцатиминутка началась с преимущества казанцев, но до середины периода оставался прежним. Пожалуй, в конце 12-й минуте вопрос о победителе в дерби был снят: Дмитрий Кателевский мощным броском в касание с пятачка поразил ворота «Салавата Юлаева».

Осмысленная игра в атаке гостям удалась в конце встречи, когда за задержку соперника был удален защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер. В большинстве отличился Ефремов — после щелчка Зоркина от синей линии он подхватил шайбу на пятачке хозяев и закатил в пустой угол ворот Михаила Бердина, 1:3. Голевой пас кроме Никиты Зоркина записан на нападающего Максима Кузнецова.

У «Ак Барса» теперь пять очков в шести матчах, у «Салавата Юлаева» — три очка. Ближайший соперник уфимцев — «Сибирь», матч с которой пройдет 24 сентября в Новосибирске.

Идэль Гумеров