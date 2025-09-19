При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек

Пассажирский теплоход столкнулся в проливе Босфор с сухогрузом, следовавшим под флагом Панамы. В результате пострадали 12 человек. Об этом сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел около 20:30 мск. За борт никто не упал. К месту происшествия были направлены быстроходные спасательные катера. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Береговая охрана отбуксировала сухогруз в безопасную зону для оценки ущерба. Загрязнения окружающей среды удалось избежать, заявили в министерстве транспорта и инфраструктуры. Служба береговой безопасности устраняет последствия происшествия.