МВД РФ опровергло информацию о прекращении гражданства по рождению

Миграционная служба МВД опровергла информацию о случаях прекращения российского гражданства у лиц, которые приобрели его по рождению.

«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение — выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина»,— написано в сообщении МВД в Telegram-канале.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о якобы лишении нескольких политиков и блогеров гражданства РФ. В частности, пишущий об отношениях России и Армении блогер Самвел Карапетян заявил, что его лишили гражданства, полученного по рождению.