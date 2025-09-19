В Екатеринбурге водитель Subaru насмерть сбил мотоциклиста

В Екатеринбурге вечером 19 сентября на перекрестке улиц Свердлова и Азина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте. Его личность пока не установлена.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Полина Бабинцева