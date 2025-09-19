Банк России рассказал об использовании искусственного интеллекта в работе

Пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор не использует искусственный интеллект (ИИ) при принятии решений по ключевой ставке и «другим важным вопросам». При этом ЦБ уже применял ИИ при работе с жалобами.

«Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки. Также мы задействуем ИИ для адаптации языка наших аналитических материалов»,— написано в сообщении пресс-службы ЦБ в Telegram-канале.

Решения по ключевой ставке «остаются исключительно в компетенции Совета директоров». Как пояснил ЦБ, для эффективного использования ИИ требуется «большой объем исторической информации», которой «пока недостаточно».