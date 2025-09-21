В Черноземье 22 сентября облачно с прояснением, от +7°C до +27°C

В понедельник, 22 сентября, в большинстве регионов Черноземья осадки не ожидается, преимущественно облачно с прояснением. Температура будет варьироваться от +7°C до +27°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется ясная погода, ночью — +8°C, днем — +23°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность с прояснением. Ночью температура составит +7°C, днем — до +23°C.

Курске и Орле также будет облачность с прояснением при +9°C ночью. Днем — до +23°C.

В Тамбове в течение суток переменная облачность. Ночью температура — +11°C, днем — до +27°C.

Анна Швечикова