Эльвира Набиуллина провела переговоры с руководством Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров встретились в Уфе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и председателем правления Нацбанка Беларуси Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба господина Хабирова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Встреча прошла после заседания Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси, состоявшейся в Уфе.

Руководство Башкирии и главы финансовых регуляторов двух стран обсуждали социально-экономическое развитие республики, влияние денежно-кредитной политики на ее экономику, состояние финансового сектора, говорится в пресс-релизе. Кроме того, поднималась тема сотрудничества Башкирии и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба кабмина Башкирии, делегации Центробанка РФ и Нацбанка Беларуси посетили уфимский межвузовский кампус и возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову.

Идэль Гумеров