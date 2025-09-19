МИД: Россия законно обеспечивает безопасность ЗАЭС

МИД России отверг резолюцию, принятую 18 сентября на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. Авторы ставят под сомнение принадлежность Запорожской АЭС России, а также призывают отказаться от новых территорий, вошедших в состав РФ.

«Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами»,— следует из заявления. В МИД считают, что резолюция не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности и что принявшие документ страны преследуют политические цели.

В ведомстве указали на снижение числа стран, которые выступили в поддержку резолюции. В этот раз «за» проголосовали 62 государства, то есть около трети от числа членов МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет АО «Росэнергоатом». Станция состоит из шести энергоблоков, это крупнейшая АЭС Европы. МАГАТЭ неоднократно предупреждало о рисках для безопасности Запорожской АЭС из-за продолжающихся обстрелов вблизи станции. В последний раз пресс-служба станции сообщала об обстреле вблизи объекта 16 сентября.