В Черноземье 21 сентября сухая и ясная погода, от +6°C до +23°C

В воскресенье, 21 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется преимущественно переменная облачность без осадков. Температура будет варьироваться от +6°C до +23°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется ясная погода, ночью — +8°C, днем — +23°C.

В Воронеже, Курске, Липецке, Орле в течение суток прогнозируется облачность с прояснением. Ночью температура составит +7-9°C, днем — до +23°C.

В Тамбове в течение суток переменная облачность. Ночью температура — +6°C, днем — до +22°C.