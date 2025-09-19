Небензя: США, Германия, Британия и Франция отказали России во встрече по СВПД

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США отказали России в проведении встречи изначальных участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В своем заявлении он напомнил, что российская сторона на прошлой неделе в Вене официально предложила организовать эту встречу, чтобы «в семейном кругу обсудить пути выхода из нынешнего кризиса».

«Ответили на наше предложение отказом»,— подчеркнул господин Небензя.

Дипломат также обвинил страны «евротройки» — Великобританию, Францию и Германию — в систематических нарушениях обязательств по СВПД и резолюции Совбеза ООН. Василий Небензя отметил, что «нарушения обязательств Великобританией, Францией и Германией по резолюции 2231 и СВПД уже давно приобрели хронический характер». Ранее МИД России призвал эти страны пересмотреть санкции, введенные в отношении Ирана.