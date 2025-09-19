В Черноземье 20 сентября временами дожди, от +9°C до +20°C

В субботу, 20 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется преимущественно пасмурная погода и небольшие осадки. Температура будет варьироваться от +9°C до +20°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется дождь при +11°C, днем — малооблачность и +20°C.

В Воронеже, Липецке, Тамбове и Орле в течение суток будет срываться дождь. Ночью температура составит +9-11°C, днем — до +19°C.

В Курске ночью ожидаются осадки при +11°C, днем — преимущественно сухо, температура повысится до +18°C.

Анна Швечикова