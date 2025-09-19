Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ

Средства ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией с 16:00 до 18:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По одному дрону было сбито над Белгородской и Курской областями, еще один уничтожен над акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил о гибели жителя села Отрадовка в результате удара ВСУ. В Курской области при атаке БПЛА пострадал один мужчина, рассказал глава региона Александр Хинштейн.