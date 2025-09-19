Пропавший в шахте «Комсомольская» рабочий найден мертвым

В Воркуте завершены поиски проходчика Сергея Ясиненко, пропавшего после аварии на шахте «Комсомольская». Рабочий участка подготовительных работ был найден мертвым, сообщила компания «Воркутауголь».

Компания выразила соболезнования семье погибшего и пообещала оказать поддержку.

ЧП произошло 17 сентября. В компании сообщили, что «при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв пульпы». На месте происшествия находились пятеро шахтеров, четверо смогли самостоятельно подняться на поверхность.