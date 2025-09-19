Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США заявили о ликвидации одного из лидеров террористов в Сирии

Центральное командование ВС США сообщило о рейде в Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный боевик «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ). Утверждается, что боевик планировал совершить теракт на территории США.

«Его смерть подрывает способность террористической организации планировать и осуществлять будущие атаки, угрожающие американцам и нашим партнерам»,— говорится в заявлении на сайте центрального командования ВС США.

В предыдущий раз американская армия сообщала о ликвидации высокопоставленного члена террористической организации в Сирии в конце августа. Fox News передавал со ссылкой на чиновников, что боевик готовился стать следующим главарем террористической организации в стране.

