В Екатеринбурге представили ритуальные украшения народов Океании

Выставочный проект «Океания: красота и магия» открылся в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера. Он разместился в Доме Поклевских-Козелл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Выставочный проект «Океания: красота и магия» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Экспонаты привезли в Екатеринбург из Калининграда — из Музея Мирового океана. Это уникальные образцы традиционного искусства Океании: ритуальные украшения использованием полудрагоценных камней (янтарь, бирюза, аметисты), раковин, перьев.

Несмотря на кажущуюся простоту компонентов, каждое изделие, как утверждают организаторы, отличается изысканностью и вполне могло бы украсить витрины ювелирных салонов.

«Стоимость каждого экспоната, привезенного с далеких островов, вполне сопоставима со стоимостью бриллиантового колье»,— отметили в музее.



Коллекцию с 1966 года по 1994 год собирал немецкий путешественник и этнограф Хуберт Матишек. В Музей Мирового океана ее передал меценат Владимир Щербаков.

Океания — собирательное название обширного скопления островов и атоллов в центральной и западной частях Тихого океана: от острова Новая Гвинея до острова Пасхи. На них проживают полинезийцы, микронезийцы, меланезийцы, папуасы.

«Эта выставка станет проводником в яркий мир культуры людей моря, а мы помним, что океан разъединяет материки, но соединяет народы»,— отметил генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени Клера Александр Емельянов.

Выставка будет работать до 23 ноября.

Есуман Ислонова