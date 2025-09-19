WSJ: США хотят продать Израилю вооружения на $6 млрд

Администрация Трампа добивается одобрения Конгресса США на продажу Израилю вооружений почти на $6 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники и соответствующую документацию. Пакет включает 30 вертолетов AH-64 Apache на сумму $3,8 млрд, а также 3250 БМП на $1,9 млрд. При этом источники WSJ уточняют, что, скорее всего, вся эта техника не будет поставлена Израилю в ближайшие два-три года.

Как следует из документации, с которой ознакомилось издание, закупка оружия будет осуществляться за счет средств финансовой помощи, предоставляемой США иностранным государствам на военные нужды. Израиль, пишет WSJ, закупает большую часть американского оружия на деньги американских налогоплательщиков, которые ежегодно поступают в виде военной помощи.

Сейчас Госдепартамент США добивается одобрения проекта от четырех ведущих деятелей Республиканской и Демократической партий в комитетах по иностранным делам Палаты представителей и Сената, сообщили источники WSJ. Обычно сначала крупные иностранные сделки по поставкам оружия одобряют руководители этих двух комитетов, а потом администрация уведомляет Конгресс США и общественность.

Изначально предлагаемый проект был направлен главам комитетов около месяца назад, то есть еще до удара Израиля 9 сентября по лидерам «Хамаса» в Катаре. Повторный запрос был сделан и после этих событий. Как сообщает WSJ, Госдепартамент США и Минобороны Израиля отказались от комментариев. Белый дом не ответил на запросы о комментариях.

Алена Миклашевская