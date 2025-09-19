Путин улыбкой и рукопожатием поблагодарил Силуанова за деньги на авиамоторы

Президент России Владимир Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми. Глава государства поблагодарил министра финансов Антона Силуанова за поддержку российских предприятий, передает «РИА Новости».

«Спасибо, что выделили, потому что в отрасли таких денег, я не помню, такого не было»,— сказал на мероприятии гендиректор «ОДК-Пермские моторы» Александр Грачев. После этого господин Путин пожал руку Антону Силуанову. «Скромно стоит там»,— сказал президент с улыбкой, отмечают «РИА Новости».

«ОДК-Пермские моторы» занимается разработкой, изготовлением и обслуживанием двигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок и электростанций.