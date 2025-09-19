В Ярославле на пешеходном переходе сбили ребенка

В Ярославле на проспекте Дзержинского автомобиль сбил девочку 2014 года рождения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария была зафиксирована 19 сентября в 17:20. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе трамвайных путей. За рулем автомобиля Geely Atlas находился 42-летний водитель.

«В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение»,— сообщили правоохранители.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Алла Чижова