В Ярославле на пешеходном переходе сбили ребенка
В Ярославле на проспекте Дзержинского автомобиль сбил девочку 2014 года рождения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Авария была зафиксирована 19 сентября в 17:20. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе трамвайных путей. За рулем автомобиля Geely Atlas находился 42-летний водитель.
«В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение»,— сообщили правоохранители.
Полиция проводит проверку по факту аварии.