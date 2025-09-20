Выставочный Петербург

На прошлой неделе в Русском музее открылась выставка Архипа Куинджи, в Театральном музее — «Пьер и Сильфиды», в «Эрарте» — «Под черным солнцем» и «Картины опыта». Выставочный сезон, в отличие от театрального, можно сказать, идет без перерыва. Однако с наступлением осени событий в музеях становится больше. Какие выставки уже идут, а какие скоро откроются в петербургских музеях — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Архип Куинджи. Иллюзия света» в корпусе Бенуа Русского музея

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Посетители на выставке «Архип Куинджи. Иллюзия света» в корпусе Бенуа Русского музея

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Русский музей

На звание главного события осени претендует выставка «Архип Куинджи: иллюзия света», открытая в Русском музее 11 сентября. В корпусе Бенуа представили более 150 произведений великого живописца и одного из самых знаменитых художников-люминистов. Собранная коллекция дает возможность зрителям проследить вехи творческого пути Архипа Куинджи — от его ранних работ до самых известных полотен: «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». В экспозиции представлены произведения из собственного собрания Русского музея, а также картины из ведущих музеев страны, которые ранее не выставлялись на петербургской площадке. Экспозиция будет доступна до 30 марта 2026 года.

Театральный музей

В залах Театрального музея на улице Зодчего Росси открылась выставка «Пьер и Сильфиды», в основу которой легли предметы из личного архива французского артиста балета, педагога и балетмейстера Пьера Лакотта. В Петербург наследие великого художника передала его вдова Гилен Тесмар. Пьер Лакотт вошел в историю как реконструктор знаменитых постановок эпохи балетного романтизма 1830–1850-х годов, символом которого стала балерина Мария Тальони, исполнившая роль Сильфиды в одноименной постановке.

На выставке представлены произведения, гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и мемориальные предметы из коллекции Пьера Лакотта, а также экспонаты из фондов Театрального музея, Большого театра и Эрмитажа. Зрители смогут увидеть реконструкцию урока, который Мария Тальони выполняла каждый день, и фрагменты балетов Пьера Лакотта: «Ночь-колдунья», «Парижский мальчишка», «Голос»,— созданных в сотрудничестве с Сидни Беше, Шарлем Азнавуром, Эдит Пиаф.

Эрмитаж

В среду, 24 сентября, в Государственном Эрмитаже откроется выставка «Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований», посвященная юбилею археологических раскопок Семибратних курганов (группа из семи курганов с захоронениями представителей синдской знати V–IV вв. до н. э., в настоящее время территория Краснодарского края.— «Ъ-СПб»).

В залах Эрмитажа выставят находки из раскопок 1870-х годов из собраний музея: золотые изделия, бронзовые и серебряные сосуды, бронзовую конскую узду в скифском зверином стиле, а также открытия эрмитажных археологов современного периода (с 2021 по 2025 год): античную керамику, оружие, монеты.

«Эрарта»

На прошлой неделе в Музее современного искусства «Эрарта» открылись две выставки: «Под черным солнцем» фотохудожника Дмитрия Шада и «Картины опыта» Александра Исакова. Произведения Дмитрия Шада приближены к «темному искусству», дарк-арту — современному жанру, который является продолжением фольклора, древних мифов и страшных сказок. В своих работах фотограф открывает внутренних демонов человека, открывает их красоту, показывая, что их не нужно бояться — с ними нужно научиться жить и использовать их силу для творчества, говорится на сайте музея.

Александр Исаков рассказывает о внутреннем состоянии человека в своих работах языком сновидческих образов. Автор, как отмечают кураторы проекта, заглядывает в те пространства человеческой души, где хранятся самые болезненные воспоминания.

На следующей неделе, 26 сентября, «Эрарта» представит первую в России выставку китайского художника Ван Куньчжао. Собранные работы скульптура посвящены теме социальной изоляции, одиночества и давления общества на современного человека.

Музей Фаберже

В Музее Фаберже 26 сентября откроется выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области», созданная в рамках серии выставок «Открытый мир», представляющих искусство российских регионов. В залах музея покажут более 120 работ: живопись, графику, арт-фотографию, скульптуру и объекты. Организаторы сделали акцент на творчестве молодых художников, которое отражает актуальные темы и проблемы современности.

«Брусницын»

В культурном квартале «Брусницын» 10 октября откроется выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». В экспозиции покажут уникальные произведения испанского живописца и художника-графика: литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», а также триптих «Трилогия любви». Выставка будет открыта для посетителей до 31 мая.

Надежда Ярмула