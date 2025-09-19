Друга за крипту не пожалел

Хорошевский суд столицы арестовал гендиректора подмосковного ООО «Ин-систем» Арсения Фомина. Молодой человек, зарабатывавший на жизнь участием в торгах на криптобирже, обвиняется в разбойном нападении на своего знакомого Илью Потапова, который якобы обманул его при обмене криптовалюты на рубли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя столичного ОВД по району Щукино об аресте 21-летнего жителя Самары Арсения Фомина и его подельников. Они обвиняются в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

С москвичом Ильей Потаповым фигуранта пару лет назад познакомил их общий знакомый Платон Непокрытый. Последний вместе с тремя приятелями и гендиректором ООО «Ин-систем» Фоминым зарабатывал на жизнь, участвуя в торгах на криптобиржах Bybit и CriptoBot. Через господина Потапова криптовалютчики иногда обменивали электронные деньги на рубли.

Историю с очередным обменом стороны интерпретируют по-разному. Господин Фомин утверждает, что еще в конце мая перевел со своего криптокошелька Илье Потапову USDT, эквивалентные 200 тыс. руб. Однако взамен ничего так и не получил. В конце июля 2025 года он приехал из Самары в Москву и, встретившись со своими друзьями, узнал, что Илья Потапов задолжал не только ему — всей компании в общей сложности более 500 тыс. руб. 11 сентября шесть человек приехали домой к должнику.

Из показаний Арсения Фомина следует, что Илья Потапов добровольно перевел ему со своей банковской карты 24 тыс. руб.— все, что на ней имелось. Еще около 300 тыс. руб. было найдено в коробке под кроватью.

Поскольку и этого оказалось мало для погашения долгов, двое визитеров повели хозяина квартиры продавать найденный у него ноутбук. Однако на улице Илья Потапов от сопровождавших сбежал.

В свою очередь, Илья Потапов, который обратился в полицию, в своем заявлении настаивает, что вообще ничего не был должен Арсению Фомину, а вломившиеся к нему в квартиру люди силой забрали у него деньги и имущество почти на 600 тыс. руб. Задержали всю компанию по разным адресам, Арсения Фомина одним из последних — в районе Щукино, где он арендовал квартиру.

Хорошевский суд всех фигурантов арестовал. Адвокат Арсения Фомина Кирилл Дроздов завил “Ъ”, что его подзащитный вину не признает. «Он заявляет, что пришел к потерпевшему получить долг, от оплаты которого последний всячески уклонялся. Никак потерпевшему не угрожал, никаких средств воздействия не применял»,— пояснил адвокат.

Олег Кутасов