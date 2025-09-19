Минюст России внес тюменского активиста Ивана Вострикова в реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов тюменского активиста и экс-координатора штаба Навального (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Ивана Вострикова (иноагент), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его карточка заняла 1075 место в списке. Вместе с ним в реестре оказались блогер Роман Алехин (иноагент), журналист Елена Рыковцева (иноагент), историк Сергей Эрлих (иноагент) и медиапроект «Avtozak-LIVE» (иноагент).

По данным минюста, Иван Востриков (иноагент) распространял ложную информацию о деятельности российских властей и их политике. Он выступал против спецоперации на Украине.

«Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

Иван Востриков (иноагент) с 2017 года активно участвовал в работе штаба Навального (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в Тюмени, занимался волонтерской деятельностью и создавал фильмы-расследования. В апреле 2019 года он стал координатором штаба. После ареста Алексея Навального Востриков (иноагент) организовывал протестные акции в январе 2021 года и был задержан за призывы в социальных сетях.

В апреле 2021 года Иван Востриков (иноагент) объявил о прекращении деятельности в штабе после решения руководства закрыть организацию. После начала СВО он покинул Россию.

Полина Бабинцева