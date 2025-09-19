Образовательные ведомства поспорили о перегрузке в школах. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что от 15% до 30% программы составляют слишком сложные темы. В Советском Союзе их проходили уже на втором курсе университета — к такому выводу пришло экспертное сообщество. В результате многие учителя просто пропускают некоторые разделы обязательной программы. В Минпросвещения признали, что подобная проблема существовала. Однако отметили, что сейчас нагрузка на школьников уже снижается.

“Ъ FM” обзвонил учителей российских школ и узнал, как они оценивают образовательную программу:

Учитель обществознания Александр Серкин: «Сперва эти милые люди переносят изучение философских разделов по обществознанию из программы девятого класса в шестой, а потом удивляются, что это оказалось слишком сложно. Что тут еще комментировать? Современная программа абсолютно не выверена, она вообще безобразна. И новые федеральные образовательные программы еще хуже в этом смысле. В них абсолютно нет согласованности между предметами, возрастными возможностями учеников, не выверено даже количество дидактических единиц на один урок». Учитель истории Леонид Кацва: «Я работаю в хорошей московской школе. Что касается гуманитарных предметов, тем, которые были бы недоступны для усвоения старшеклассникам, я не вижу. Когда тот или иной ученик не может связать государственные функции с ветвью государственной власти, сдавая экзамен по обществознанию, это, кроме как позором, назвать нельзя. Надо не требования снижать, а детей как следует учить и, главное, добиваться, чтобы они учились. А те, кто учиться не может, должны ограничиваться неполным средним, вот и все». Учитель физики Леонид Дедюха: «Сказать, что есть много тем, которые в какой-то степени лишние для изучения, не могу. Есть темы, которые мы изучаем в школе, но в ЕГЭ они не проверяются. С другой стороны, школа все-таки должна давать более обширные знания. Вообще, некоторые темы в физике тяжело изучать с ребятами, когда их математический аппарат еще не готов. Вот в физике есть векторные величины, и получалось так, что мы на уроках физики говорили о понятии вектора еще раньше, чем на математике, что не совсем правильно. С прошлого года у нас как раз и происходят изменения единого образовательного пространства, чтобы программы были между собой согласованы».

В Рособрнадзоре заявили, что экспертная группа уже ведет работу по стандартизации школьной программы. Главной задачей в ведомстве назвали согласование тем и разделов с принципами детской психологии.

