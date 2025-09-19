Депутат Пискарев: контакты с MI-6 будут расцениваться как госизмена

Контакты с Секретной разведывательной службой Британии (MI-6) могут повлечь за собой уголовное наказание по статье о госизмене, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев.

«В MI-6 предлагаемые ими способы взаимодействия называют "безопасным установлением виртуального контакта". Однако действия, предпринятые в ответ на такие призывы, могут образовывать состав преступления»,— написано в сообщении депутата в Telegram-канале комиссии. Господин Пискарев напомнил, что статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Он добавил, что ранее MI-6 опубликовала на русском языке инструкцию, как выйти на связь с разведкой Великобритании. По его словам, в документе описано взаимодействие через открытые интернет-каналы, но также приведены способы связи через даркнет.