В КБР задержали подозреваемого в убийстве 23-летней давности

В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали ранее судимого 64-летнего жителя сельского поселения Нартан по подозрению в убийстве (ст. 205 УК РФ), совершенном 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2002 года подозреваемый в лесу на окраине села Черная Речка выстрелил в голову своему знакомому, жителю Чегема, предположительно, из пистолета. Следствие считает, что тело убитого оставили в его машине, и скрылся, забрав крупную сумму денег.

По версии правоохранителей, подозреваемый и погибший занимались нелегальным видом бизнеса, связанным с куплей и продажей иностранной валюты.

Мужчина признался в преступлении. В доме подозреваемого оперативники обнаружили глушитель к пистолету, который используется для бесшумной стрельбы.

Константин Соловьев