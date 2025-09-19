Более 2,8 тыс. зданий в Шебекино повреждены из-за обстрелов ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины повреждены более 2,8 тыс. объектов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Распределяем этот объем между девятью районами и округами, которые отвечают за восстановление секторов»,— написал он в Telegram, говоря об организации восстановительных работ под Шебекино.

Господин Гладков добавил, что два муниципалитета завершат восстановление объектов до 1 декабря, остальные семь — к началу ноября.

Полина Мотызлевская