Еврокомиссия раскрыла содержание пакета

Еврокомиссия представила проект нового, 19-го пакета антироссийских санкций. В него предлагают включить банки, нефтяные компании и криптовалютные платформы. Речь в том числе и о полном запрете на трансакции в отношении банков в РФ и за рубежом. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах использовать замороженные активы России для финансирования программ помощи Украине. Также под ограничения может попасть платежная система «Мир». Как отмечается, новые санкции ЕС должны закрыть «финансовые лазейки», которые снижают эффективность механизма рестрикций.

У Брюсселя остается все меньше рычагов давления на российскую экономику, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса компании «Финам» Дмитрий Леснов: «Новый пакет, скорее всего, будет включать уже региональные банки, наверное, из второй сотни рейтинга наших кредитных учреждений. Значимые санкции в отношении финансового сектора уже были введены, поэтому мы, честно говоря, не ожидаем каких-то серьезных проблем и ограничений после объявления тех структур, которые попали в новый перечень. Что касается криптовалютных платформ, то кошельки там будут заморожены, как и активы самих компаний. Но, на наш взгляд, все ведущие российские криптовалютные площадки уже заранее были готовы к тому, что на них могут быть распространены эти меры, и подготовились. У них имеются запасные аэродромы на этот случай.

В целом данные ограничения направлены на то, чтобы ослабить российскую внешнеэкономическую сферу. Криптовалютные платформы обслуживают многие компании, которые занимаются ВЭД, и расчет Еврокомиссии на то, что еще больше ужесточить и усложнить ее ведение».

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕС ограничит трансакции с организациями в особых экономических зонах, которые развивают деловые связи с Россией. Теперь законодательное предложение Еврокомиссии по новым санкциям должен утвердить Совет ЕС. Вступление ограничений в силу серьезно ударит по зарубежным партнерам российских банков, считает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро «А-Про» Дмитрий Дворецкий: «Новые санкции не останутся уж совсем незаметными. С каждым их усилением именно в отношении банковского сектора российским поставщикам и импортерам, в первую очередь импортерам, приходится искать новые пути для обеспечения своих расчетов с иностранными контрагентами и экспортерами, выстраивать новые цепочки с точки зрения корреспондентских счетов с российскими и зарубежными банками.

Устоявшаяся за несколько лет практика показывает, что с организациями, в отношении которых санкции действуют напрямую, взаимодействует очень небольшое количество банков.

Даже если это очень крупный игрок, то даже с ним отношения со стороны иностранных банков-корреспондентов прекращаются. Поэтому любое расширение санкций в отношении российских структур в первую очередь ударяет по международной составляющей. Что касается судьбы заблокированных российских активов, то я не очень понимаю, каким образом можно их конфисковать. На текущий момент документ, который позволил средства заморозить, не подразумевает возможность их изъятия. То есть такого правового основания, которое бы позволило их именно передать в собственность какого-то третьего лица или государства, текущий регламент Совет Европейского союза 269/214 не допускает. Если подобное все же произойдет, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, то это повлечет волну обращений в коммерческие арбитражи, связанные с экспроприацией».

Еврокомиссия также предложила ввести полный запрет на операции тех банков, которые работают с Россией в третьих странах. Какие финансовые структуры затронут эти ограничения? Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев полагает, что речь идет, прежде всего, о банковских организациях ближнего зарубежья: «Судя по всему, это коснется тех коммерческих банков, которые поддерживают отношения с российскими, тем самым помогая им обходить действующие ограничения, содействовать операциям с зарубежными странами в условиях действия запрета на SWIFT и других международных санкций. По всей видимости, в финансовом мире сочтено, что эти узкие "горлышки" расчетов являются самым уязвимым местом для того, чтобы ужесточить ограничения в этой сфере. До сих пор не менее жесткие меры предпринимались, но обходные пути находились. То есть, скажем, в Китае трансакции спускались, условно, на уровень ниже: от крупных банков — к средним и так далее. Но это все тоже не бесплатно, это снижает и надежность, и оперативность, и создает новые риски, которые до сих пор, наверное, не были столь очевидными.

Сегодня же российская финансовая система может столкнуться с новыми вызовами в этой связи».

Также в новый пакет ограничений может войти полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», снижение потолка на российскую нефть, а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, включая Индию и Китай.

