Маршрут до Манилы проложат напрямую

Прямые рейсы на Филиппины запустят уже в октябре, об этом сообщил замглавы Минпромторга Алексей Груздев. Полеты начнутся из двух российских городов, однако из каких именно, чиновники пока не уточняют. По данным Алексея Груздева, в прошлом году филиппинские курорты посетили более 27 тыс. россиян. А за первую половину этого года на архипелаге побывали почти 18 тыс. туристов из России, что примерно на 16% больше, чем в те же месяцы 2024 года, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Для туристического бизнеса возобновление авиасообщения с Филиппинами — давно ожидаемое событие, отмечает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова: «Это очень важный шаг для развития туризма. Когда открывается прямое сообщение, возобновляются прямые перелеты, — это всегда большая новость и большая радость. Если в октябре 2025 года хотя бы из двух больших городов полетят самолеты, я думаю, это будет востребовано среди тех туристов, которые очень бы хотели попасть на Филиппины, а это всегда было достаточно популярное направление. Я думаю, это будет двустороннее развитие».

О планах возобновить прямое авиасообщение посольство Филиппин в Москве заявляло еще в 2023 году. В июне прошлого года филиппинский посол Игорь Байлен отмечал, что запуск прямого авиасообщения зависит от спроса на направление. Востребованность этого маршрута не вызывает сомнений, говорит профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь: «Конечно, наши туроператоры тут же подключатся, потому что речь идет о том, что количество рейсов без пересадок должно увеличиваться благодаря заключению договоров между Россией и дружественными странами.

Рейсы с пересадками в разных странах, в основном в турецком хабе в Стамбуле, вызывают, конечно, у многих людей опасения, мол, может быть задержка рейса, стыковки, которые не состыкуются, например, рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Ереван был отменен, люди не попали на концерт. Прямая перевозка, даже достаточно длительная, однозначно будет востребована. Поэтому после этого объявления туроператоры начали работу с принимающей стороной, чтобы заключить договоры, контракты, которые будут сопровождать эти рейсы».

Стоимость авиабилетов из Москвы в Манилу и обратно с пересадками варьируется в пределах 60-130 тыс. руб., следует из данных сервисов по бронированию перелетов.

Леонид Пастернак