В ЕМИИ открылась обновленная экспозиция русского искусства

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) обновили постоянную выставку «Русское искусство XVIII — начала XX века». В экспозиции представлена живопись, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Отдельный зал посвящен невьянской иконописи и инструментам мастеров. Стилистическое развитие невьянской иконы прослеживается от раннего изображения святителя Николая Чудотворца до поздней вкладной иконы избранных святых 1914 года.

Камерное пространство приближено внешне к пространству молельного дома. Центральное место в экспозиции занимает комплекс икон из усадьбы Льва Расторгуева, созданный в мастерской Богатыревых.



«Почему мы так гордимся Невьянской иконой? Дело в том, что Невьянская икона дольше всех сохраняла, во-первых, свой профессиональный уровень, а во-вторых, свой иконографический художественный язык. Если мы сравним Невьянскую иконопись и иконопись Выга, скажем, даже первой половины XIX века, отличие будет существенное, потому что Выг начинает писать проще»,— уточнила научный сотрудник сектора русского искусства Алина Хионина.

В зале искусства XVIII века представлена обширная галерея парадного и камерного портрета эпохи Просвещения, предметы из первых сервизных ансамблей Императорского фарфорового завода и знаменитых Орденских сервизов завода Гарднера. Площадь для фарфоровых изделий увеличили до 135 экспонатов за счет новых витрин.

Произведения XIX века разделены на два зала. Кроме работ Ивана Айвазовского, Сильвестра Щедрина, Алексея Боголюбова, Василия Тропинина, Ивана Хруцкого и Николая Маковского, представлен пейзаж уральского художника Владимира Казанцева.

Отдельная небольшая часть показа рассказывает о практике зарубежных пенсионерских поездок учеников Императорской Академии художеств. Зал реалистической живописи включает в себя работы Ильи Репина, Василия Поленова, Ивана Крамского. Уральское искусство представлено портретом кисти Алексея Корзухина.

Искусство рубежа XIX—ХХ столетий демонстрирует разнообразие существовавших художественных течений от модерна до импрессионизма. Впервые выставлено полотно «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу» Бориса Чорикова.

Картину «Красные кони» Федора Ульянова вернули в галерею после пяти лет отсутствия, кроме этой работы представлены автопортреты художника.

Директор ЕМИИ Никита Корытин добавил, что выставка, посвященная русскому искусству, пережила четвертую трансформацию за последние 15 лет. Показанные предметы искусства можно увидеть в огромном числе выставочных проектов. Экспозиция часто меняется, при этом ее коллекции объясняют Урал и его колорит.

«У нас появились сразу несколько новых работ, которые либо были отреставрированы специально для пере-экспозиции, либо очень давно их не демонстрировали зрителю. Таким образом, для наших посетителей в полной мере раскрыто развитие нашего богатейшего русского искусства. В каждом зале у нас есть произведения, которые так или иначе связаны с историей уральского изобразительного искусства»,— отметили организаторы выставки.

София Паникова