Суд обязал исполком ликвидировать свалку в Набережных Челнах
В Набережных Челнах по решению суда будет ликвидирована несанкционированная свалка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
Ранее инспекторы Прикамского территориального управления обнаружили свалку отходов производства и потребления площадью 53 кв. м. в Комсомольском районе города.
Исполкому Набережных Челнов было направлено предостережение о недопустимости нарушения экологических норм. Однако при повторной проверке выяснилось, что мусор так и не убрали.
Экологи подали иск в Набережночелнинский городской суд. Он удовлетворил требования и обязал исполком города ликвидировать свалку в течение двух месяцев.