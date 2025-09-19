Суд обязал исполком ликвидировать свалку в Набережных Челнах

В Набережных Челнах по решению суда будет ликвидирована несанкционированная свалка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Ранее инспекторы Прикамского территориального управления обнаружили свалку отходов производства и потребления площадью 53 кв. м. в Комсомольском районе города.

Исполкому Набережных Челнов было направлено предостережение о недопустимости нарушения экологических норм. Однако при повторной проверке выяснилось, что мусор так и не убрали.

Экологи подали иск в Набережночелнинский городской суд. Он удовлетворил требования и обязал исполком города ликвидировать свалку в течение двух месяцев.

Анна Кайдалова