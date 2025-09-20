325 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Удмуртии с начала года

По итогам января-августа налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 325 млрд руб., сообщает пресс-служба ФНС. Из них в федеральный бюджет поступило 241 млрд руб. (74,2%), а в консолидированный бюджет Удмуртии — 84 млрд руб. (25,8%).

Основные источники поступлений в бюджет республики включают платежи за пользование природными ресурсами, составившие 142 млрд руб., и налог на добавленную стоимость — 87 млрд руб. Налог на прибыль организаций составил 31,3 млрд руб., а налог на доходы физических лиц — 37 млрд руб. Кроме того, акцизы по подакцизным товарам принесли 4,8 млрд руб., налоги на имущество — 7 млрд руб., а прочие налоги и сборы составили 14,8 млрд руб.

Наибольший объем поступлений был обеспечен организациями, занимающимися добычей полезных ископаемых, которые внесли 166 млрд руб. Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства составила 62,3 млрд руб., что на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В целом доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 84 млрд руб.