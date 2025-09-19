Кабмин на переправе не меняют

Инаугурация Рустама Минниханова на должность главы Республики Татарстан собрала более 800 человек. Поздравления господину Минниханову отправили президенты дружественных государств. Сегодня также прошло переизбрание премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Девять из десяти вице-премьеров республики сохранили свои должности. Не устоял лишь Фаниль Аглиуллин, его на посту сменил глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков, который будет курировать восстановление инфраструктуры в двух городах ЛНР. Главной неожиданностью стало назначение помощника раиса Тимура Нагуманова на должность сенатора РФ вместо Александра Терентьева. Последний может вернуться на работу в Казанский Кремль.

Инаугурация Рустама Минниханова на должность главы Республики Татарстан собрала более 800 человек

В большом концертном зале им. С. Сайдашева состоялась торжественная церемония вступления Рустама Минниханова в должность раиса Татарстана. 14 сентября на выборах господин Минниханов набрал 88,1% голосов. Это самый высокий результат среди всех 20 регионов России, где прошли выборы глав субъектов. Явка на голосование в регионе составила 75,85%.

Для проведения церемонии движение автомобилей на площади Свободы было ограничено. У концертного зала собралось большое число журналистов, однако на само мероприятие корреспондентов «Ъ Волга-Урал» и ряда других изданий не пустили. Рустам Минниханов приехал на инаугурацию на белом автомобиле Соллерс SP7, который производят на заводе в Елабуге. Серийное производство машин данной марки было запущено в этом году. Начало продаж автомобиля запланировано на эту осень.

Рустам Минниханов приехал на инаугурацию на белом автомобиле Соллерс SP7

На инаугурации собрались более 800 человек. После произнесения присяги председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин объявил о вступлении в должность главы республики. Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил вклад Рустама Минниханова в развитие отношений с исламскими странами и заявил, что Татарстан является местом притяжения инвесторов. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров рассказал, что республика занимает первое место в округе по ВВП и заявил, что руководство региона системно поддерживает участников СВО и их семьи.

Рустам Минниханов в начале своего выступления поблагодарил граждан за оказанное ему доверие, президента России Владимира Путина за поддержку, правительство страны и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«За последние пять лет Татарстан наглядно продемонстрировал свою устойчивость перед лицом пандемии, санкционного давления и трансформации экономических связей», — заявил раис Татарстана.

Поздравительные телеграммы Рустаму Минниханову отправили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и др.

Инаугурация Рустама Минниханова на должность главы Республики Татарстан собрала более 800 человек.

Одной из интриг была фигура сенатора от Татарстана. На эту должность назначили помощника раиса республики Тимура Нагуманова. С 2019 по 2024 годы господин Нагуманов занимал пост главы Альметьевского района Татарстана, а до этого был бизнес-омбудсменом региона.

В свою очередь бывший сенатор РФ Александр Терентьев стал помощником раиса Татарстана, сообщают источники «Татар-информ». Господин Терентьев работал членом Совета Федерации с 2022 года. С 2012 года он был заместителем руководителя Аппарата президента республики и руководителем Департамента президента региона по вопросам внутренней политики.

Бывший сенатор РФ от Татарстана Александр Терентьев

Назначения продолжились на заседании Госсовета Татарстана. Депутаты республиканского парламента единогласно проголосовали за кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра Татарстана. Господин Песошин занимает эту должность с 2017 года. С 2014 года он работал в должности первого заместителя премьер-министра республики.

Свои должности также сохранили девять вице-премьеров. На пост первого заместителя премьер-министра избран Рустам Нигматуллин. Вице-премьерами республики вновь стали Шамиль Гафаров, Лейла Фазлеева, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов, глава Минпромторга Олег Коробченко, глава Минсельхоза Марат Зяббаров, глава Минэкономики Мидхат Шагиахметов и полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин.

Новым заместителем премьер-министра Татарстана назначили лишь министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова. Если кандидатуры других вице-премьеров были поддержаны единогласно, то против вступления Рината Садыкова в должность проголосовал один депутат Госсовета. Остальные 84 депутата решение поддержали. Ринат Садыков сменил на посту Фаниля Аглиуллина. Господин Садыков будет курировать вопросы восстановления инфраструктуры подшефных городов Татарстана Лисичанска и Рубежного, расположенных в ЛНР. На какое место работы перейдет Фаниль Аглиуллин пока неизвестно.

Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ и доктор политических наук Андрей Большаков в беседе с «Ъ Волга-Урал» заявил, что массовая поддержка Рустама Минниханова была показательна на выборах.

«Люди поддерживают действующую администрацию республики и ее лидера. Альтернативный выбор существовал, но люди предпочли стабильность», — рассказал господин Большаков.

При этом недовольные политикой администрации есть, но их немного и они не оказывают значимого влияния на политический и экономический курс республики, считает доктор политических наук. Андрей Большаков заявил, что изменения после выборов будут не очень масштабными и допустил смену некоторых министров и их заместителей в ближайшее время. Больше изменений ожидается на среднем уровне управления и в топ-менеджменте ведущих республиканских организаций.

«Курс на развитие будет продолжен, жителей республики ждет новая индустриализация, которая уже началась, развитие технологий искусственного интеллекта», — рассказал господин Большаков.

Диана Соловьёва