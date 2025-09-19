В Ставропольском крае скончался бывший замминистра Василий Сердюков
В Ставропольском крае скончался бывший глава Апанасенковского района, начальник управления ветеринарии и заместитель министра сельского хозяйства региона Василий Сердюков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил действующий глава региона Денис Климов.
Фото: Telegram-канал Дениса Климова
«Василия Сердюкова отличали невероятное спокойствие, рассудительность и глубокая порядочность. Он всегда держал слово и доводил любое начатое дело до конца. Именно эти качества снискали ему заслуженное уважение коллег, жителей округа и всего профессионального сообщества Ставрополья», — отмечает в сообщении чиновник.