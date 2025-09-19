«Азимут» может возобновить авиасообщение между Самарой и Краснодаром
Авиакомпания «Азимут» рассматривает возможность возобновления выполнения авиарейсов по маршруту Краснодар — Самара. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Краснодарский аэропорт «Пашковский» с 11 сентября снова открыт после перерыва, длившегося более трех лет. В феврале 2022 года его работу приостановили по соображениям безопасности.
До закрытия краснодарской воздушной гавани полеты в Самару выполняла авиакомпания «Азимут». По итогам 2021 года «Пашковский» входил в десятку самых загруженных аэропортов в России, чей годовой пассажиропоток превышал 5 млн человек.