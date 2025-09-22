Бриллианты инвесткласса обнаружили в Казани

В столице Татарстана состоялись показы бриллиантов инвестиционного класса из коллекции ALROSA Diamond Exclusive. В частности, были представлены бриллиант изумрудной огранки весом 10,7 карата цвета F чистоты IF, круглый бриллиант весом 11,3 карата безупречного цвета D, а также две пары желтых бриллиантов с насыщенным оттенком Intense Yellow. Они входят в коллекцию инвестиционных бриллиантов, которая включает 400 редких камней. Все алмазы, из которых они огранены, добываются и гранятся в России. В рамках показов эксперты ALROSA Diamond Exclusive провели завтрак, где рассказали о возможностях финансовых вложений в бриллианты и дали рекомендации профессиональных геммологов и финансовых консультантов. Компания обеспечивает обратный выкуп, ответственное хранение, безопасную доставку и возможность создания украшений без потери инвестиционной ценности камней.

