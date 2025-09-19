Дизельное топливо подорожало на бирже на 7,2% за неделю

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива за неделю выросла на 7,2% и достигла 70 358 руб. за тонну, следует из данных Петербургской биржи. За сутки цена на ДТ выросла на 1,1%, с 69,595 руб. В последний раз стоимость тонны продукта поднималась выше 70 тыс. руб. в сентябре 2023 года.

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 на 19 сентября составила 72 831 руб. за тонну, что выше показателя прошлой пятницы на 1,9% (71,457 руб.). Бензин Аи-95 подорожал за неделю на 0,5% — с 78,893 руб. до 79,309 руб. за тонну.

Стоимость тонны мазута за неделю выросла на 7,6% — с 22,963 руб. до 24,779 руб. Цена на сжиженный углеводородный газ (СУГ) поднялась на 6,5% — с 15,141 руб. до 16,162 руб.